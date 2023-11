Il Questore di Agrigento ha firmato due Daspo (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) nei confronti di due tifosi del Trapani calcio. Si tratta di un uomo M.D.B., 21 anni, ed una donna, G.S., 32 anni, entrambi residenti a Erice che, con le condotte gravemente antisportive hanno rappresentato un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. I due sono stati inoltre denunciati per il reato di lancio di materiale pericoloso durante una manifestazione sportiva.

Le misure di prevenzione, predisposte dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, sulla scorta degli elementi raccolti, scaturiscono dalla attività investigativa condotta dalla Digos di Agrigento che ha permesso di individuare diversi soggetti, di cui due al momento identificati, resisi responsabili di condotte pericolose durante l’incontro di calcio Akragas – Trapani, tenutosi allo stadio Esseneto lo scorso 1 ottobre.

In particolare, il primo dei due soggetti, durante lo svolgimento della partita dapprima accendeva un fumogeno e poi lanciava un petardo verso il rettangolo di gioco rischiando di colpire gli steward e il personale di Polizia presente a bordo campo. La donna, invece, già gravata da un precedente provvedimento di Daspo, con toni ed atteggiamenti aggressivi incitava alla violenza e, nel contempo, lanciava una bottiglietta sul rettangolo di gioco.

I due tifosi sono stati individuati grazie alle meticolose attività investigative e anche con l’ausilio delle immagini del personale di Polizia Scientifica, presente allo stadio. Con il Daspo sarà inibito l’accesso alle manifestazioni sportive rispettivamente per quattro anni per D.B.M., e per la donna, già recidiva, il divieto avrà una durata di sei anni. Inoltre, per quest’ultima, si aspetta la decisione del Gip del Tribunale di Agrigento sulla convalida della prescrizione dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria durante lo svolgimento delle partite del Trapani.