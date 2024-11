Ricordo e Prevenzione: la Giornata in Memoria delle Vittime della Strada ad Agrigento

Questa mattina alle 9, la “Giornata in ricordo delle vittime della strada” è iniziata con un momento di raccoglimento e la deposizione di una corona bianca ai piedi della pietra monumentale all’interno della villa Bonfiglio. Un gesto simbolico che ha segnato l’avvio delle iniziative organizzate dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, con la partecipazione di mamme e familiari delle vittime.

Tra le testimonianze più toccanti, quella di Lina Mongella, mamma di un giovane che ha perso la vita in un incidente a Benevento, in Campania. Nonostante ora vivano in Sicilia, il dolore e la rabbia per la tragedia subita restano forti. Carmelina Nobile, Responsabile del territorio di Agrigento dell’Associazione, ha promosso un ricco calendario di eventi, tra cui incontri con le scolaresche, per sensibilizzare sulla sicurezza stradale.

Successivamente, è stata celebrata una santa messa nella basilica dell’Immacolata, animata dai canti e dalle musiche sacre della soprano agrigentina Fiammetta Bellanca, accompagnata dall’organista Fabio Petrotto. Il programma è proseguito con la deposizione di una corona di fiori a Porta di Ponte, ai piedi del monumento in memoria delle vittime della strada, realizzato dall’artista agrigentino Peppy Cacocciola, che porta un forte messaggio: “Esserci o non esserci, basta un attimo.”

Lunedì 18, in piazza Cavour, la giornata sarà interamente dedicata alla prevenzione e alla sicurezza stradale, con una serie di iniziative che coinvolgeranno diverse scolaresche, provenienti anche dai Comuni vicini.

