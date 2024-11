Incidente stradale, questa mattina, nei pressi della traversa di via Santo Carlino, lungo il viale dei Pini, a San Leone. Due autovetture, una Mini Cooper e una Alfa Romeo, si sono scontrate frontalmente e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita in maniera lieve. In ambulanza è stata trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto, per i rilievi e gestire la viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i poliziotti delle Volanti.

