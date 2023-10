La strategia vincente di Devis Cagnardi ha portato Cantù alla vittoria in Serie A2, mentre Agrigento ha sofferto per le assenze. Scopri i risultati e le classifiche.

Nella quinta giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 di basket maschile, cominciano a emergere le classifiche e a delinearsi i favoriti. I gruppi principali da tenere d’occhio sono quelli nel Girone Verde e nel Girone Rosso, con Fortitudo Bologna, Unieuro Forlì, Apu Udine, Basket Torino, Pallacanestro Cantù e Trapani Shark che si profilano come squadre protagoniste fino alla fine.

Nel GIRONE VERDE, l’Acqua San Bernardo Cantù ha compiuto un vero colpo battendo Trapani sul suo campo, ottenendo una preziosa vittoria e conquistando la vetta della classifica insieme ai granata. Devis Cagnardi, allenatore di Cantù, ha dimostrato di avere una strategia di gara perfetta. Sapeva che doveva tenere botta nei primi tre quarti, aspettandosi l’effetto trascinante del PalaShark. Nell’ultimo quarto, la sua squadra ha messo la freccia, grazie alle prodezze da tre ma anche a un’ottima difesa e alla capacità di mettere i tiratori migliori in condizione di tiri aperti. C’è qualcosa di straordinario nel vedere l’ex Agrigento come capo allenatore di una squadra costruita per vincere.

Seguono da vicino la Reale Mutua Torino, che ha sconfitto Luiss Roma al PalaTiziano e ora è in testa. Monferrato ha superato Latina, attualmente fanalino di coda, mentre Treviglio ha ottenuto una solida vittoria in trasferta ad Agrigento. La squadra di Damiano Pilot, con alcuni esordienti e un giocatore americano in meno, sta attraversando una fase difficile. Al PalaMoncada, hanno subito la terza sconfitta su tre partite.

Nel GIRONE ROSSO, spicca la Fortitudo Bologna, che ha sconfitto la Pallacanestro Trieste in una partita ad alto punteggio e continua a dominare con un record perfetto. Dietro di loro emergono la coriacea Forlì, che ha vinto nel derby contro Rimini all’overtime, e l’Apu Udine, che ha superato Cividale nell’altro derby. Completano il quadro le vittorie di Verona a Orzinuovi e di Nardò in casa contro Piacenza.

Ecco i risultati e le classifiche Serie A2:

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 – Risultati 5^ giornata

Luiss Roma 71-79 Reale Mutua Torino

Novipiù Monferrato Basket 97-92 Real Sebastiani Rieti

Wegreenit Urania Milano 96-82 Benacquista Assicurazioni Latina

Trapani Shark 78-95 Acqua S.Bernardo Cantù

Moncada Energy Agrigento 69-76 Gruppo Mascio Treviglio

Ferraroni Juvi Cremona vs. Elachem Vigevano 1955 (posticipata al 23/10/2023 20:30 – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS)

Classifica GIRONE VERDE