Nuova battuta d’arresto per l’Akragas di Mister Coppa che in terra Campana è costretta ad arrendersi. Nel finale, al 90°, Dore ha segnato per il Real Casalnuovo, portando il risultato sul 3-1. Sembrava che la partita fosse ormai chiusa, ma al 5° minuto di recupero Trombino ha realizzato un rigore per l’Akragas, portando il punteggio finale a 3-2.

Le azioni salienti di questa partita sono da non perdere. Ecco il video per rivivere questi momenti sul campo.Le Azioni Salienti: Real Casalnuovo 3-2 Akragas

https://youtu.be/duKbsF2Hwmk

