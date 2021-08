Strappa dal collo due collane d’oro a un anziano, arrestato giovane

Mentre stava seduto davanti alla porta della sua abitazione, è stato avvicinato da un giovane che gli ha strappato con forza dal collo, le due catenine in oro che indossava, per poi darsi alla fuga a piedi. Scattato l’allarme, in poco tempo, i carabinieri della Stazione di Ravanusa hanno arrestato l’autore. Si tratta di un cittadino romeno di 23 anni, bracciante agricolo, con l’accusa di scippo e furto con strappo.

E’ successo l’altra sera nei pressi di via Dante, nel centro ravanusano, quando, i militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione di un pensionato di 72 anni, residente in Germania, ed in vacanza in questo periodo nel proprio paese di origine. L’uomo è stato scippato davanti casa, e ripresosi dallo choc iniziale, si è rivolto al 112.

I militari dell’Arma hanno rintracciato l’autore dello scippo poco distante e ancora in possesso di una delle collane. L’altro oggetto in oro però non è stato trovato. Il 23enne, su disposizione del magistrato di turno, è stato posto ai domiciliari.