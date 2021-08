Scontro furgone gelati e auto, uomo in gravi condizioni

Un pensionato agrigentino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato ieri mattina, attorno alle 10, lungo la strada che collega Santa Elisabetta con Aragona. Nello scontro, tra un furgone che trasportava gelati ed una Fiat Panda, il conducente dell’utilitaria, è rimasto incastrato nell’abitacolo del veicolo.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che lo hanno liberato dai rottami dall’auto. Per le gravi ferite riportate, l’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso in ospedale a Palermo. La prognosi sulla vita è riservata. Ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Lievemente ferito il conducente del furgone di gelati. Sulla dinamica del sinistro sono in corso indagini dei carabinieri.