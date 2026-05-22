Ha “strappato” la borsa dalle mani di una pensionata ottantenne nei pressi del rione di Santo Spirito a pochi passi dalla via Atenea, nel centro storico di ad Agrigento. Poco più tardi è stato rintracciato e arrestato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, in piazza Aldo Moro, davanti la Prefettura.

In tasca aveva ancora la carta bancomat dell’anziana agrigentina che era stata già utilizzata per comprare alcune stecche di sigarette. Un cinquantacinquenne di Agrigento, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari. L’uomo ha fatto ritrovare la borsa della donna dove c’erano ancora le chiavi dell’appartamento.

Ma non i soldi, circa 200 euro, che la donna aveva nel portafogli. Ed è stato trovato in possesso anche di un coltello. Deve rispondere di furto con “strappo”, indebito utilizzo di carta di pagamento diversi dal contante e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Emanuela Caturano, ha già convalidato l’arresto, e accogliendo le tesi del legale difensore dell’indagato, l’avvocato Monica Malogioglio, ha disposto l’immediata scarcerazione, applicando allo stesso l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma tutti i giorni.

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