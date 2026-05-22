E’ stato identificato l’autore che nella notte del 12 aprile scorso nel centro di Canicattì ha distrutto un paio di parcometri con l’obiettivo di portare via i pochi spiccioli che si trovavano all’interno. Si tratta di un quarantenne disoccupato canicattinese. A carico dell’uomo è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato, di danneggiamento e tentato furto.

Tutto quanto scaturisce dall’esito di un’attività d’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Canicattì, sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Agrigento, a seguito della denuncia presentata dalla società che oramai da anni si occupa del servizio di gestione delle aree a pagamento per conto dell’amministrazione comunale canicattinese.

L’indagato, secondo l’accusa, per arrivare al contenitore delle monete non ha esitato a scardinare quasi completamente una delle macchinette come avvenuto in via Cesare Battisti di fronte la sede centrale della banca Unicredit ed a pochi passi dall’edificio dove si trovano gli uffici del comune di Canicattì.

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