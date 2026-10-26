Strage sulla Statale 123, la Procura apre un’inchiesta: quattro braccianti morti mentre andavano a raccogliere olive

Le vittime erano tutte di Canicattì. Lo scontro frontale con un camion poco dopo le 7, in territorio di Naro. Le immagini mostrano la Fiat Punto completamente distrutta. Il sindaco Corbo annuncia il lutto cittadino.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta per fare luce sul tragico incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 123 “Di Licata”, in territorio di Naro, costato la vita a quattro braccianti agricoli di Canicattì.

Le vittime sono Antonio Agrò, 65 anni, Diego Giordano, 53 anni, Antonino Di Vincenzo, 60 anni, e Gioacchino Liborio Ferrigno, 63 anni.

Doveva essere una normale giornata di lavoro nei campi, impegnati nella raccolta delle olive. I quattro si erano dati appuntamento all’alba, come di consueto, in Largo Aosta a Canicattì, per poi partire insieme a bordo di una Fiat Punto diretti verso gli uliveti nelle campagne di Campobello di Licata.

Poco dopo le 7 del mattino, al chilometro 7 della statale, la tragedia. Per cause ancora in corso di accertamento, l’utilitaria si è scontrata frontalmente con un camion che procedeva nella direzione opposta.

Le immagini scattate sul luogo dell’incidente restituiscono la violenza dello scontro. La Fiat Punto appare completamente distrutta nella parte anteriore, con il cofano deformato, il parabrezza frantumato e il tetto dell’abitacolo schiacciato e ripiegato su se stesso. La carrozzeria è ridotta a un ammasso di lamiere, mentre sull’asfalto sono visibili frammenti di vetro e parti del veicolo.

Danni evidenti anche al camion Volvo, che presenta la parte anteriore destra gravemente danneggiata, con componenti meccaniche e cablaggi esposti, il paraurti deformato e parte della carrozzeria divelta. Fotografie che documentano la gravità dell’impatto, la cui dinamica resta da accertare.

Per i quattro lavoratori a bordo della Punto non c’è stato nulla da fare. Illeso, ma sotto shock, il conducente del mezzo pesante, un uomo di 43 anni di Campobello di Licata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì e del Comando provinciale di Agrigento, i Carabinieri e gli agenti del Commissariato di Polizia di Canicattì. I pompieri hanno provveduto a estrarre i corpi dalle lamiere, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Il traffico è rimasto bloccato per ore.

L’inchiesta della Procura dovrà chiarire le circostanze dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Intanto, a Canicattì, la tragedia ha suscitato profondo dolore. Il sindaco Vincenzo Corbo, che si è recato sul luogo dell’incidente, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, in segno di vicinanza alle famiglie delle quattro vittime.

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