Strage familiare, celebrati i funerali dell’omicida-suicida

Celebrati nel cimitero comunale di “Marianello” di Licata, i funerali di Angelo Tardino, l’uomo che la mattina del 26 gennaio scorso ha massacrato l’intera famiglia del fratello Diego, uccidendo anche la cognata Alessandra Ballacchino, e i nipoti Alessia e Vincenzo.

Com’era già successo per le esequie delle quattro vittime, anche in questo caso, così come disposto dalla Questura di Agrigento, a firma del questore Rosa Maria Iraci, si è svolta una breve cerimonia in forma privata, e blindata con le forze dell’ordine a presidiare il camposanto.

Presenti i genitori, la moglie e i suoi figli. La salma è stata benedetta in una saletta del cimitero dall’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, che proprio ieri aveva benedetto le salme delle quattro vittime.