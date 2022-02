Covid in provincia di Agrigento: un morto e 626 nuovi casi

Un nuovo decesso per Covid in provincia di Agrigento, a Cianciana, e registrati altri 626 nuovi casi positivi al Covid-19, a fronte di 706 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 44.515 (1 marzo 2020 – 2 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 34.972. Gli attuali positivi salgono a 9.109, di cui 9.047 in isolamento domiciliare, e 62 ricoverati in ospedale. Scendono a 5 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 3 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 30 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 24 all’ospedale di Agrigento, e 3 in strutture lowcare. Complessivamente 434 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 234.679 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 2 febbraio 2022 sono 1.493.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 2 febbraio: Agrigento 5.528 (1.493 attuali contagiati, 4.005 guariti e 30 deceduti); Alessandria della Rocca 245 (47 attuali contagiati, 197 guariti e 1 deceduto); Aragona 627 (150 attuali contagiati, 471 guariti e 6 deceduti); Bivona 192 (34 attuali contagiati, 157 guariti e 1 deceduto); Burgio 186 (18 attuali contagiati, 167 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 199 (54 attuali contagiati, 142 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 340 (37 attuali contagiati, 297 guariti, e 6 deceduti); Camastra 242 (41 attuali contagiati, 196 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 721 (259 attuali contagiati, 460 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.107 (232 attuali contagiati, 858 guariti, e 17 deceduti); Canicattì 4.482 (906 attuali contagiati, 3.526 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 698 (145 attuali contagiati, 547 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 406 (93 attuali contagiati, 307 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 394 (38 attuali contagiati, 353 guariti e 3 deceduti); Cianciana 267 (38 attuali contagiati, 223 guariti e 6 deceduti); Comitini 113 (10 attuali contagiati, e 103 guariti); Favara 4.151 (824 attuali contagiati, 3.301 guariti e 26 deceduti); Grotte 508 (134 attuali contagiati, 371 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 147 (36 attuali contagiati, 110 guariti e 1 deceduto); Licata 3.754 (743 attuali contagiati, 2.981 guariti, 30 deceduti); Lucca Sicula 148 (15 attuali contagiati, e 133 guariti); Menfi 796 (133 attuali contagiati, 652 guariti e 11 deceduti); Montallegro 237 ( 9 attuali contagiati, 222 guariti e 6 deceduti); Montevago 162 (22 attuali contagiati, 138 guariti e 2 deceduti); Naro 681 (128 attuali contagiati, 541 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.017 (581 attuali contagiati, 2.408 guariti e 28 deceduti); Porto Empedocle 1.753 (367 attuali contagiati, 1.371 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 795 (173 attuali contagiati, 616 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.415 (373 attuali contagiati, 1.026 guariti, e 16 deceduti); Ravanusa 1.336 (318 attuali contagiati, 1.007 guariti, 11 deceduti); Realmonte 468 (90 attuali contagiati, 375 guariti e 3 deceduti); Ribera 2.509 (198 attuali contagiati, 2.285 guariti e 26 deceduti); Sambuca di Sicilia 452 (29 attuali contagiati, 396 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 209 (34 attuali contagiati, 167 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 813 (300 attuali contagiati, 509 guariti e 4 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 93 (18 attuali contagiati, e 75 guariti); Santa Elisabetta 145 (37 attuali contagiati, 107 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 617 (79 attuali contagiati, 528 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 323 (51 attuali contagiati, 269 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.036 (706 attuali contagiati, 2.295 guariti e 35 deceduti); Siculiana 639 (91 attuali contagiati, 542 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 88 (5 attuali contagiati, 82 guariti e 1 deceduto).

Sono 27 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.