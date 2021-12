Strage di patenti nei giorni di Natale, denunciati 10 automobilisti ubriachi

E’ stata una “strage” di patenti di guida tra il 23 dicembre e i giorni di Natale, con i carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno “pizzicato” alla guida dieci persone, nonostante avessero alzato troppo il gomito. Gli automobilisti sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza. A tutti è stato ritirato il documento di guida. I posti di controllo sono stati effettuati nel centro di Agrigento, e lungo le arterie che portano a Favara e San Leone.