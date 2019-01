All’ex Collegio dei Padri Filippini di via Atenea ad Agrigento, per iniziativa del sindaco Lillo Firetto, si sono incontrati una trentina di sindaci delle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo per un’intervento congiunto in relazione alla necessità di assicurare il rapido completamento delle grandi infrastrutture stradali delle SS, 640 e 189.