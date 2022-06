Strade e ambienti di vita sicuri. Incontro-seminario dell’ASP

Si parlerà di sicurezza stradale e domestica ad Agrigento il prossimo sette giugno in occasione di un evento divulgativo dal titolo “Una scelta di stile per una casa ed una strada sicure”. Durante l’incontro- seminario, organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nell’ambito delle attività previste dal piano regionale della prevenzione 2020-2025, si avvicenderanno esperti dell’ASP, dell’Assessorato Regionale alla Salute, delle Forze dell’Ordine, dell’INAIL, dell’ACI e di varie associazioni di volontariato. Previsti anche alcuni momenti esperienziali di pratica e dimostrazione con l’esecuzione di manovre di primo soccorso, l’utilizzo gratuito del simulatore di guida e degli occhiali che riproducono gli effetti dell’abuso di alcool sulle attività quotidiane. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la collettività, specie i giovani, sul rispetto delle buone norme alla guida dei veicoli e sulle corrette prassi per rendere sicuri gli ambienti domestici. La giornata formativa sarà aperta da un intervento del commissario straordinario ASP, Mario Zappia, e del sindaco di Agrigento, Francesco Micciché.