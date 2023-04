Stradale, oltre 5 mila multe. Denunciati 77 ubriachi alla guida

Nel giorno del 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato sono stati forniti anche i dati della Polizia Stradale di Agrigento. Con numeri da capogiro. Dal primo aprile 2022 al 31 marzo di quest’anno la Stradale, coordinata dal vice questore Andrea Morreale, ha elevato complessivamente 5.342 infrazioni per varie violazioni al Codice della Strada: 260 per mancanza copertura assicurativa, 715 per mancata revisione, 921 per superamento dei limiti di velocità, 77 per guida in stato di ebbrezza, 8 per guida sotto gli effetti di stupefacenti, 770 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 121 per uso di telefonino durante la guida. Sono 395 le patenti ritirate ai fini della sospensione e 310 le carte di circolazione ritirate. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 167 con 5 morti e 195 persone ferite. Sono 68 le persone denunciate e una arrestata.