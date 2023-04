Acciuffato l’autore dei furti ai distributori automatici

Aveva già forzato un distributore automatico di bevande e merendine ed era riuscito a sottrarre tutti i soldi che c’erano nella cassetta. Poi s’era spostato di qualche decina di metri ed aveva iniziato a scassinare una seconda macchinetta. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, nella notte fra martedì e ieri, sono intervenuti, in via Atenea, dove vi sono dei distributori automatici h24, e hanno bloccato il ladro. Si tratta di un ventiduenne agrigentino, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato di furto e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Lo stesso è sospettato di essere l’autore di altri furti e danneggiamenti, ad almeno una dozzina di distributori, consumati tra la fine dell’anno passato e quello in corso, in diverse zone della città dei Templi.