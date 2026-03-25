Il Monrealese torna protagonista: riparte la Strada del vino e dei sapori con un nuovo progetto tra enoturismo, identità e sviluppo del territorio.

Un progetto che torna a camminare, dopo oltre vent’anni di silenzio, con l’ambizione di riscrivere il racconto di un territorio che ha nel vino e nella cultura le sue radici più profonde. A Monreale, nella Biblioteca di Santa Caterina, la Strada del vino e dei sapori del Monrealese ha ufficialmente riacceso i motori, scegliendo un titolo programmatico e simbolico: “Facciamo Strada”.

Un incontro partecipato, che ha riunito istituzioni, produttori e partner, segnando l’inizio di una nuova fase fondata su energie fresche, progettualità e una visione chiara: rilanciare l’areale come protagonista dell’enoturismo siciliano.

A guidare questo nuovo corso sarà Enrica Spadafora, alla presidenza dell’associazione. Giovane imprenditrice del vino, espressione dell’azienda Dei Principi di Spadafora, rappresenta il volto di una generazione pronta a scommettere sul territorio.

«Onorata di questo importante ruolo – afferma – che affronto con entusiasmo grazie a una squadra competente e coesa. Stiamo lavorando per offrire pacchetti turistici innovativi e ben strutturati».

Facciamo Strada: riparte il Monrealese del vino e dei sapori, tra enoturismo e visione

Accanto a lei, un consiglio di amministrazione chiamato a rafforzare il ruolo della Strada, puntando su un asset strategico evidente: la vicinanza a Palermo, porta naturale dei flussi turistici internazionali. Ma non solo. Il Monrealese può contare su un patrimonio unico, fatto di cantine di rilievo nazionale e internazionale, e di un’eredità culturale che trova il suo simbolo nel Duomo di Monreale, parte del sito Unesco “Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”.

Al centro del racconto, il vino. E in particolare la Facciamo Strada: riparte il Monrealese del vino e dei sapori, tra enoturismo e visione, che negli ultimi anni ha scelto una strada identitaria, riducendo i vitigni a tre varietà chiave: Catarratto, Perricone e Syrah, espressioni autentiche del territorio.

Dopo i saluti del sindaco Alberto Arcidiacono, è stato il direttore Gianfranco Cammarata a tracciare la rotta.

«Abbiamo riscoperto questo progetto come un vigneto da riportare alla luce – spiega – rimettendo ordine tra i filari e piantando nuove barbatelle. Oggi siamo pronti a far crescere questo lavoro e raccoglierne i frutti per il futuro del territorio».

Un percorso che potrà contare anche sul supporto di Sicilbanca, partner strategico nella fase di sviluppo.

La rinascita passa anche dall’identità visiva. Presentato il nuovo brand, curato dall’agenzia Atelier790, pensato per raccontare valori, storia e prospettive della Strada. Accanto a questo, il lancio del profilo Instagram ufficiale e l’installazione delle targhe nelle aziende aderenti, primi segni concreti di una rete che torna visibile e riconoscibile.

A suggellare questo nuovo inizio, la firma del Manifesto della Strada e un brindisi simbolico, con una bottiglia dedicata al nuovo corso. Il Monrealese riparte da qui. Con una certezza: il vino non è solo prodotto, ma narrazione, identità e futuro.

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