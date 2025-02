Il Re di Girgenti Gastronomia si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per gli amanti della gastronomia gourmet, con una proposta di panini che elevano il classico hamburger a un’esperienza culinaria senza pari. Qui, ogni morso è un’esplosione di sapori, grazie alla qualità degli ingredienti e alla maestria dello chef Francesco Di Caro.

La gastronomia del burger si fa gourmet in questa proposta che va ben oltre i classici panini. Con una selezione di ingredienti freschissimi e preparazioni fatte in casa, ogni hamburger è un’esplosione di sapori che conquista al primo morso.

Partiamo dal classico Hamburger, con 200g di scottona preparata al punto giusto, accompagnata da pomodoro, songino, cipolla e maionese, un mix semplice ma intramontabile. Per gli amanti del formaggio, il Cheeseburger aggiunge una deliziosa provola, che si fonde perfettamente con la carne, creando un contrasto di consistenze e sapori. Per chi cerca qualcosa di più particolare, il menu offre i Panini del Re come il Guanciale, una prelibatezza con scottona, vasteddra del Belice, cipolla in agrodolce e guanciale dei Nebrodi croccante. Ogni ingrediente esprime il meglio del territorio siciliano, dando vita a un panino ricco e saporito.

Se preferite il pollo, il Pollo Crispy è un must: petto di pollo panato nel panko e fritto, accompagnato da maionese, songino e pomodoro, per un’esplosione di croccantezza e freschezza. Per gli amanti della carne, il Pulled Pork e la Porchetta sono altre opzioni irresistibili, preparate con carne cotta a bassa temperatura per garantire la massima tenerezza.

Non manca la proposta vegetariana, con il Veg Burger, un hamburger vegetale accompagnato da provola, songino e cipolla in agrodolce, perfetto per chi desidera un’alternativa leggera ma altrettanto gustosa. Ogni panino può essere accompagnato dal menu completo, che include patatine e una bibita a scelta tra Coca-Cola, Aranciata o Gazzosa, rendendo ogni pasto completo e soddisfacente. Con ogni morso, un’esplosione di sapori che porta il classico hamburger a un nuovo livello, regalando un’esperienza gastronomica unica nel suo genere. Il Re di Girgenti Gastronomia si trova a San Leone in viale dei Giardini – Agrigento.

