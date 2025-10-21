Dopo l’arrivo del decreto di finanziamento, e con l’approvazione in linea amministrativa del progetto da parte della Giunta Miccichè, entra nel vivo la manutenzione straordinaria della strada della Mosella, arteria di collegamento strategico tra le Statali 640 e 115. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Agrigento è quello di avviare i primi interventi entro l’anno. L’intervento è inserito all’interno dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (Asc), sottoscritto il 27 maggio 2024 tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Renato Schifani, ed è stato finanziato grazie all’impegno dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

Il progetto, dell’importo complessivo di 4.508.625,71 euro, è stato redatto interamente dall’Assessorato alle Infrastrutture del Comune di Agrigento, e rappresenta un esempio concreto di buona programmazione e alta capacità tecnica da parte degli uffici comunali. I lavori prevedono il ripristino della sede stradale mediante scarificazione e stesa di conglomerato bituminoso. Sono inoltre inclusi nuovi giunti di dilatazione elastomerici per i due viadotti presenti, la sostituzione delle barriere di sicurezza con modelli certificati CE, il risanamento dei muri in cemento armato, la manutenzione delle cunette, il taglio degli alberi che invadono la carreggiata e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

“Questo intervento è il frutto di una filiera istituzionale virtuosa – sottolinea l’assessore comunale ai lavori pubblici, Gerlando Principato –, dal lavoro di programmazione e progettazione del Comune alla sinergia tra governo nazionale e governo regionale, che premia la capacità progettuale del nostro territorio. È un risultato concreto che conferma come buona amministrazione e competenza tecnica possano tradursi in opere utili per la comunità agrigentina”.

