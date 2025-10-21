Naro, processo per stalking e violenza: il 6 novembre la requisitoria e la discussione finale

A giudizio G. G. T., accusato di atti persecutori e aggressioni nei confronti di tre donne

AGRIGENTO – Entra nella fase conclusiva il processo a carico di G. G. T., 29 anni, originario di Naro, accusato di stalking, lesioni personali e violenza privata nei confronti di tre donne, tra cui una carabiniera con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

Il procedimento, avviato quasi un anno fa dopo il rinvio a giudizio disposto dal giudice dell’udienza preliminare Micaela Raimondo, si celebra davanti al giudice Nicoletta Sciarratta della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento. L’imputato è difeso dall’avvocato Ignazio Terranova.

Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione con R. C., militare dell’Arma, e avrebbe messo in atto per mesi una serie di condotte persecutorie e minacciose, culminate in un episodio di aggressione fisica avvenuto nell’agosto 2023 davanti a un locale di Naro.

In quell’occasione l’imputato avrebbe colpito la donna con uno schiaffo al volto, insultandola e inseguendola, fino all’intervento di un’amica, A. F., che sarebbe poi diventata a sua volta vittima di minacce e violenze. Nel fascicolo figurano inoltre episodi distinti che riguardano M. V., un’altra donna che avrebbe subito comportamenti intimidatori e aggressivi da parte dell’uomo.

Le tre donne si sono costituite parti civili, assistite dagli avvocati Giuseppe Pedalino, Salvatore Virgone e Francesco Christian Schembri.

G. G. T., attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, risponde di diversi capi d’imputazione: atti persecutori (art. 612 bis c.p.), lesioni personali aggravate, violenza privata e tentata violenza privata, con l’aggravante del legame sentimentale pregresso con una delle vittime.

Il dibattimento è ormai vicino alla conclusione: l’udienza del 6 novembre sarà dedicata alla requisitoria del pubblico ministero e alla discussione delle difese, prima che il giudice si ritiri in camera di consiglio per la sentenza.

