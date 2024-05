Finita la festa del primo maggio arriva una nuova puntata del podcast “Storie di una Capitale” e l’ospite della settimana è lo speaker radiofonico Riccardo Gaz. Nella postazione con il videomaker Marco Gallo arriva il dj, presentatore ed anche attore Gaz che racconta il suo lato più intimo affrontando temi personali ed il lato artistico ed estroverso che tutti conosciamo. Lavorare in un contesto dove viene mostrata sempre l’allegria non è facilissimo e la duttilità del suo personaggio lo rende istrionico e caparbio in diverse situazioni. Storie di una capitale mette in evidenza non solo i talenti della Capitale italiana della cultura 2025 ma anche l’aspetto umano che spesso non viene mostrato al pubblico. La puntata integrale è visibile sul canale Youtube di AgrigentoOggi, partner del podcast.

Guarda il video