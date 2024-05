Akragas (33 incontri) comparati con la media della lega (overall) Akragas League AVG Points per game 1.18 1.39

% Wins 33% 39%

% Pareggi 18% 21%

% Sconfitte 48% 39%

Goals segnati per incontro 1.24 1.35

Goals subite per incontro 1.61 1.35

% Clean sheets 27% 31%

% Failed To Score 33% 31%

% Won To Nil 18% 23%

% Lost To Nil 24% 23%

Total goals per game 2.85 2.69

% over 1.5 goals 70% 75%

% over 2.5 goals 58% 52%

% over 3.5 goals 33% 29%

% both teams scored 48% 46%

HomeAway