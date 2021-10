In tanti lo definiscono “un gran maestro della gelateria” ma anche una brava persona. Il Covid fa una nuova vittima ad Agrigento: si è portato via Antonio Grassia. Fu lui a lanciare la “moda” del gelato al pistacchio ad Agrigento , nella storica gelateria del Ragno D’Oro di San Leone. In tanti, appresa la notizia, lo stanno ricordando sui social. Una notizia che ha rattristato gli agrigentini.