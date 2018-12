Stop alle luminarie in via Atenea, l’opinione dei cittadini in video

Per una questione burocratica Agrigento aspetta ancora le luminarie in via Atenea. Tradizionalmente attive per il giorno dell’Immacolata, negli ultimi anni ritardano sempre di più con il conseguente Natale a luci spente. Una prassi che interessa a causa della crisi diversi comuni da Nord a Sud. I tagli si abbattono anche sui led delle feste. Stop alle luminarie per le strade. Si risparmia, ma mal volentieri, un po’ ovunque. A lamentarsi non sono solo i commercianti: ‘siamo all’enfasi della sobrietà’. Abbiamo sentito l’opinione dei cittadini.