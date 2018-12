Inaugurati due nuovi circoli in provincia della Lega Salvini Premier

Grande emozione ieri sera all’inaugurazione dei due circoli della Lega Salvini Premier, uno di Grotte e l’altro che unisce i due paesi Cammarata e San Giovanni Gemini, una giornata che vede i Leghisti Siciliani in compagnia dell’on. Alessandro Pagano vice capogruppo alla camera dei Deputati che preannuncia:“Stiamo lavorando per far rientrare i nostri ragazzi, tutte le politiche dei prossimi anni saranno puntate al rientro dei cervelli dando dei benefici fiscali enormi a coloro che ritornano dall’estero e decidono di investire in Italia” Igor Gelarda responsabile degli enti locali per la Sicilia occidentale non le manda a dire e attacca la vecchia politica: “hanno succhiato metà del nostro sangue e di quello dei nostri figli che vanno via costretti a lasciare la terra d’origine e non per volontà propria. Le strade dissestate? sono lo specchio dell’anima della vecchia politica!”. L’evento organizzato dal coordinatore Provinciale Massimiliano Rosselli che annuncia di avere raggiunto un eccellente obbiettivo in provincia arrivando al ventiquattresimo circolo costituito e di essere onorato e felicissimo di avere gente per bene accanto che si impegna tantissimo per portare avanti sul territorio siciliano lo spirito della Lega rivolgendosi anche lui ai giovani che vanno via dalla propria terra, un emergenza ormai insostenibile. Il prossimo appuntamento per i Leghisti siciliani sarà giorno 22 dicembre alle 10.30 al teatro Massimo di Palermo per uno scambio di auguri tra i membri di questa grande famiglia che ormai è la Lega in Sicilia.