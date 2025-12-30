Attivate nuove linee di attività broncopneumologiche all’Ospedale di Agrigento

Un passo avanti concreto per la sanità del territorio. All’Ospedale San Giovanni di Dio sono state attivate nuove e innovative linee di attività broncopneumologiche, ufficialmente inserite nelle agende di prenotazione aziendali dell’ASP di Agrigento.

Le nuove prestazioni fanno capo all’Unità Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, diretta dal dottor Gerlando Fiorica, e rappresentano un significativo potenziamento dell’offerta sanitaria provinciale, consentendo ai cittadini di accedere a percorsi diagnostici e assistenziali specialistici direttamente ad Agrigento, senza la necessità di spostarsi fuori provincia.

Si tratta di prestazioni previste dal nomenclatore regionale, ora pienamente programmabili in ambito ambulatoriale: broncoscopia (fibro-ottica, autofluorescenza, EBUS), prelievi e biopsie bronchiali, toracentesi anche ecoguidata, chiusura di tracheostomia, ecografia toracica, monitoraggio cardiorespiratorio notturno per lo studio delle apnee, spirometria semplice, test di broncodilatazione e del cammino, emogasanalisi arteriosa e sostituzione di cannula tracheostomica.

L’inserimento strutturato di queste attività consente una programmazione appropriata e conforme alle indicazioni regionali, migliorando l’accessibilità ai servizi e contribuendo in maniera concreta alla riduzione della mobilità sanitaria passiva, uno dei principali nodi critici del sistema sanitario locale.

«Si tratta di un risultato di grande rilievo – sottolinea il direttore dell’UOC Gerlando Fiorica – che rafforza il ruolo dell’Ospedale di Agrigento come punto di riferimento per prestazioni specialistiche complesse, con un beneficio diretto per i pazienti e per l’intera collettività provinciale».

Le nuove linee di attività broncopneumologiche confermano l’impegno dell’ASP di Agrigento nel valorizzare le competenze professionali interne e nel potenziare l’offerta sanitaria sul territorio, garantendo cure sempre più qualificate, tempestive e vicine ai cittadini.

