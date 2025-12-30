Nell’ambito dell’iniziativa relativa ai progetti di Democrazia Partecipata del Comune di Agrigento, finalizzata alla raccolta delle preferenze dei cittadini sui progetti proposti per il territorio comunale, l’Amministrazione comunale comunica che il progetto risultato vincitore del suddetto avviso è “Spazi di Ascolto e Memoria”. Di seguito la classifica dei progetti partecipanti, dal primo al ventesimo posto:

1. Spazi di Ascolto e Memoria

2. Agrigento in Movimento: cultura, sport e turismo tra storia e natura

3. SportivaMente Insieme, spazio fitness

4. Progetto per il decoro urbano della piazza Don Bosco

5. L’Utopia e la Memoria

6. Spring Surf & Skate Fest – San Leone 2026

7. Comunità in movimento tra Villaseta e Monserrato

8. Rigenerazione Ambientale nel Parco Livatino

9. Blue Team

10. Strade Sicure, Città Sostenibile

11. Insieme, Arte e Cinema

12. Rassegna Cinematografica per le Comunità di Piazza Ravanusella

13. Economia Circolare: la valorizzazione del territorio attraverso modelli sostenibili

14. Spazi Aperti: La Nostra Città si Racconta

15. Villa “Gioia dei Bimbi”

16. Insieme si può, Spazi di inclusione, relazione e benessere

17. Mi più Soli

18. Guida Digitale allo Sport ad Agrigento

19. Ravanusella Hub

20. Spazi che respirano

Le modalità di votazione hanno previsto l’espressione di una sola preferenza, da parte dei cittadini residenti nel Comune di Agrigento, di età pari o superiore ai 16 anni, tramite l’App ufficiale del Comune di Agrigento. In tal senso, l’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e per la partecipazione registrata, che testimonia l’attenzione, l’interesse e il senso di responsabilità civica dimostrati dalla comunità verso il territorio. “Si è già a lavoro per la predisposizione dell’avviso di Democrazia Partecipata per l’anno 2026, al fine di consolidare e rafforzare ulteriormente le opportunità di coinvolgimento nei confronti dei cittadini in quanto parte attiva delle scelte che comportano sviluppo e beneficio del territorio”, si legge in una nota del Comune.

