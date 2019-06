Stock Trading – Come sopravvivere

Non tutti coloro che acquistano e vendono azioni sono trader di azioni, almeno non nei termini di investimento. La maggior parte degli investitori rientrano in uno dei due campi. A seconda della frequenza con cui operano e della strategia che guida le loro azioni, sono o “trader” (si pensi a Gordon Gekko nel film “Wall Street”) o “investitori” (come in Warren Buffett).

Come sopravvivere al trading azionario

Indipendentemente che tu possa definirti investitore o trader, questi consigli su come negoziare le azioni possono aiutarti a negoziare in maniera più sicura:

Non dedicare più del 10% del tuo portafoglio al trading. Anche se scopri di avere talento nell’investire in azioni, destinare più del 10% del tuo portafoglio a singole azioni può esporre i tuoi risparmi a troppa volatilità. Altre regole di base per gestire il rischio: Si investe solo la quantità di denaro che ci si può permettere di perdere, non utilizzare il denaro che può servirti a breve termine per le spese da pagare (come un acconto su una casa o un‘auto, o il denaro per le tasse scolastiche) e scendi sotto di quel 10% se non disponi ancora di un fondo di emergenza e almeno il 10% del proprio reddito incanalato in un conto di risparmio previdenziale.

Pratica, pratica, pratica, pratica. Ma non con soldi veri. Non c’è niente di meglio che un’esperienza pratica e senza ansia, attraverso gli strumenti di trading virtuale offerti da molti broker di azioni online. Il trading virtuale permette ai tradire di testare il loro intuito commerciale e costruire un track record prima di mettere in linea euro reali.

Riduci il rischio costruendo gradualmente le posizioni. Non c’è bisogno di catapultarsi su ogni posizione. Prenditi tempo per acquistare (tramite la media dei costi in euro o l’acquisto in terzi) aiuta a ridurre l’esposizione dell’investitore alla volatilità dei prezzi. Una delle migliori soluzioni per queste tattiche sarà il trading azionario Unicredit.

Misura i tuoi rendimenti sulla base di un benchmark appropriato. Questo è un consiglio essenziale per tutti i tipi di investitori – non solo quelli attivi. L’obiettivo di fondo per la selezione delle azioni è quello di essere superiori a un indice di riferimento. Questo potrebbe essere l’indice Standard & Poor’s 500 (spesso usato come proxy per “il mercato”), l’indice composito Nasdaq (per coloro che investono principalmente in azioni tecnologiche) o altri indici più piccoli che sono composti da aziende in base alle dimensioni, all’industria e alla geografia. La misurazione dei risultati è fondamentale, e se un investitore serio non è in grado di superare il benchmark (cosa che anche gli investitori pro fanno fatica a fare), allora ha senso dal punto di vista finanziario investire in un fondo comune di indice a basso costo o ETF – essenzialmente un paniere di azioni la cui performance si allinea strettamente con quella di uno degli indici di riferimento.

Tenere un resoconto dell’IRS. Se non si utilizza un conto che gode di uno status fiscale privilegiato – come un 401(k) o altri conti sul posto di lavoro, o un Roth o un IRA tradizionale – le imposte sui guadagni e le perdite sugli investimenti possono diventare complicate. L’IRS applica regole e aliquote fiscali diverse e richiede il deposito di forme diverse per i diversi tipi di trader. (Ecco una panoramica delle regole dell’IRS per gli operatori di borsa.) Un altro vantaggio di tenere dei registri è che gli investimenti perdenti possono essere utilizzati per compensare le imposte pagate sul reddito attraverso una strategia ordinata chiamata tax-loss harvesting.

Mantieni la tua ottica. Essere un investitore di successo non richiede di trovare il prossimo grande breakout stock prima di tutti gli altri. Quando senti che il titolo XYZ è pronto per un aumento, così faranno migliaia di trader professionisti e il probabile effetto potenziale è già stato valutato nel titolo. Può essere troppo tardi per realizzare un rapido guadagno, ma questo non significa che è troppo tardi per trarne vantaggio. Investimenti veramente grandi continuano a garantire il valore per gli azionisti per anni, il che è un buon motivo per considerare il trading come un hobby e non un miracolo per ricchezze rapide.

Scegli il tuo partner commerciale con saggezza. Per scambiare azioni avete bisogno di un broker, ma non limitatevi a innamorarvi di un qualsiasi broker. Scegli uno con i termini e gli strumenti che meglio si allineano con il tuo stile di investimento e la tua esperienza. Una priorità più alta per i trader saranno le commissioni basse e l’esecuzione rapida degli ordini per operazioni sensibili al fattore tempo (come le nostre scelte per le migliori piattaforme online per i trader attivi). Gli investitori che sono nuovi al trading dovrebbero cercare un broker che possa insegnare loro gli strumenti del trading attraverso articoli educativi, tutorial online e seminari di persona. Altre caratteristiche da considerare sono la qualità e la disponibilità di strumenti di screening e di analisi delle azioni, avvisi in tempo reale, facile inserimento degli ordini e servizio clienti.

Non importa cosa, il tempo speso nell’imparare i fondamenti di negoziazione per le azioni e sperimentare gli alti e bassi del trading azionario – anche se questi dovessero essere maggiori – è tempo ben speso, purché ci si diverta e non si rischi di perdere soldi che non ci si può permettere di perdere.