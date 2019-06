Secondo Spicchi, Agrigento ha ristretto i profili per la scelta dell’erede di Franco Ciani. In corsa tre tecnici attualmente in serie B come Marco Cardani (Aldi/Artoni/Di Trani) che ha contratto a Bernareggio, Marco Andreazza (Players Group) che ha contratto a Piombino e Stefano Rajola (Puccio Lapenna) di Pescara che però è impegnato con le finali di B dell’Amatori e non ha ancora sciolto la riserva sulla disponibilità.