Stipula assicurazione online, ma viene truffato

Ha cercato di risparmiare per il rinnovo dell’assicurazione della sua auto, ma è finito nella “rete” di ignoti delinquenti, che lo hanno truffato. Un sessantenne agrigentino ha scoperto che la sua polizia era fasulla, in un controllo della polizia Stradale di Agrigento. S’è “beccato” una multa da 800, e subito dopo ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia.

L’uomo ha stipulato online un contratto assicurativo annuale, risparmiando 300 euro rispetto a quanto pagava l’anno precedente, ed ha ricevuto, via mail, tutta la documentazione utile. L’altro giorno il sessantaduenne è incappato in un controllo, lungo la strada statale 640, all’altezza della rotatoria degli Scrittori, era sereno.

I poliziotti si sono accorti, sin da subito, che il veicolo non era assicurato. L’agrigentino poco più tardi ha presentato la denuncia per truffa. Gli agenti hanno avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili, ma non sarà affatto semplice.