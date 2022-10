Casio G-Shock. Orologi da scoprire, amare, indossar

Tutto ciò che c’è da sapere sulla linea di orologi digitali G-Shock. Una rivoluzione firmata Casio da scoprire, amare, indossare.

Gli orologi digitali dello storico marchio Casio incarnano per moltissimi la perfetta idea regalo, da fare e da farsi, col sopraggiungere della stagione fredda. Pensiamo all’autunno e al lungo inverno che, per nostra fortuna, sono costellati di occasioni, eventi e appuntamenti che favoriscono il nostro naturale bisogno di shopping! Dal Black Friday, in calendario quest’anno il giorno 25 novembre, al Cyber Monday, lunedì 28 novembre. Arrivando poi dritti al Natale che aspettiamo tutti con grande entusiasmo ed euforia!

Insomma, di occasioni per le quali valutare l’acquisto di un nuovo accessorio ce ne saranno molte di qui a pochi mesi, e quale miglior modo, poi, di gestire un acquisto senza troppi sensi di colpa se non scegliendo un pezzo che in sé racchiuda vanità, coccola e funzionalità? È quel che accade con un orologio G-Shock, modelli performanti, avanguardisti e, soprattutto, indistruttibili!

Come nasce la linea Casio G-Shock?

Tutto ebbe inizio nei primi anni ’80 quando, un team di professionisti specializzati venne affidato alla cura del progetto “Tough” il cui obiettivo era molto chiaro: studiare e progettare un orologio digitale che fosse, semplicemente, indistruttibile!

Inutile dire quanto già all’ora il progetto fosse visto come rivoluzionario e, a tratti, persino azzardato. Ma dopotutto erano e sono tutt’ora proprio questi gli aspetti vincenti e geniali dietro il brand Casio, l’ambizione e l’avanguardia.

Il lavoro di ricerca per l’operazione “Tough” fu incessante e a dir poco meticoloso, con lo sviluppo di circa 200 prototipi di orologio in due anni, tutti modelli davvero interessanti eppure nessuno eccellente quanto le aspettative da un punto di vista di performance e robustezza.

Quando finalmente la formula perfetta venne identificata, nacque il primo prototipo di Casio G-Shock, un orologio digitale rivoluzionario che sancì l’avvento di una nuova tecnologia robusta a 360°. Nonostante siano passati decenni, il lavoro di studio e ricerca rivolto al perfezionare la linea G-Shock continua senza esitazione. Parliamo di un’evoluzione costante e al passo con i tempi, anzi, anticipatrice dei tempi!

L’obiettivo perpetuo? Innalzare gli orologi G-Shock modello dopo modello ad una sempre superiore idea di robustezza che va dalla struttura, ai materiali, fino alle funzioni degli orologi stessi.

Orologi G-Shock per la wishlist di stagione

La linea Casio G-Shock di orologi uomo e donna si differenzia in diverse collezioni, dalla GS Basic alla collezione Pro Trek, per esempio, dedicata agli orologi outdoor. Questi modelli in particolare sono perfetti per le attività all’aria aperta, estreme e non. Parliamo quindi di escursioni classiche o sciistiche, scalate o voli liberi in deltaplano, i modelli Casio Pro Trek sono orologi solari multifunzione ad altissima resistenza e straordinari tanto nell’estetica quanto nelle caratteristiche tecniche.

Ancora, vale la pena scoprire la collezione Master of G con i suoi modelli in resina e carbonio, orologi smart, impermeabili, iper-resistenti e dalle preziose performance. Perfetti per gli sportivi, per le avventure estreme e anche ideali come accessorio casual da indossare ogni giorno.

Infine, tra le altre collezioni ricordiamo anche G Squad con i suoi orologi proposti in diverse varianti colore e pensati apposta per gli sportivi. Questi orologi sono infatti tutti dotati di accelerometro a 3 assi, monitorano e registrano il numero quotidiano di passi effettuati, facendo anche una saggia distinzione tra camminata o corsa veloce. Si connettono poi naturalmente allo smartphone e dialogano con l’app G-SHOCK Connected, dando così la possibilità di tenere traccia dei progressi e delle performance.

Insomma, vale la pena scoprire nel dettaglio tutte le sfaccettature degli orologi Casio G-Shock, dai modelli iconici alle nuove uscite sempre sorprendenti!

Un orologio Casio va scoperto, amato e indossato.