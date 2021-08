Stipula assicurazione, ma era una truffa

Stipula un contratto d’assicurazione con un sito on line, per il suo furgone, pagando 480 euro per un anno. Fermato ad posto di controllo effettuato dalla polizia, l’assicurazione s’è rivelata, purtroppo, fasulla. Per l’incauto autotrasportatore 44enne di Agrigento, è scattata la denuncia, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di truffa. Il furgone è stato, naturalmente, sequestrato.

E’ accaduto, l’altro sera, quando l’uomo è stato fermato per un controllo, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Tutto a posto, se non sarebbe stato per l’assicurazione. Il tagliando è risultato falso. L’uomo ha spiegato agli investigatori, che aveva stipulato il contratto di assicurazione on line. C’è la quasi certezza che ad altri proprietari di auto, sia toccata la stessa sorte.