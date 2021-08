Rimprovera la figlioletta, e scoppia la lite con l’ex moglie

Rimprovera la figlia di 8 anni in strada, e alla vista di quella scena, accorre la mamma. Da lì a poco è scoppiata la lite fra i due ex coniugi, quarantenni, di Agrigento, con accuse, insulti e qualche spintone. E’ successo in una traversa di viale Cavaleri Magazzeni, tra Cannatello e San Leone.

Sono stati i vicini di casa allarmati dal trambusto a segnalare il fatto al numero unico d’emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura, i quali, hanno ripristinato la calma, e aperto il cosiddetto “codice rosso”, con la speranza che quanto è avvenuto quel giorno rimanga un episodio isolato.