Abitazione in fase di costruzione senza autorizzazioni e l’intera forza lavoro “in nero”. La scoperta, alla periferia di Cattolica Eraclea, nel corso di un controllo dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai loro colleghi della Stazione cittadina. Al termine degli accertamenti, un quarantenne riberese residente a Cattolica, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

E’ ritenuto responsabile di aver avviato lavori edili di un’abitazione, appunto in fase di costruzione, in assenza delle previste autorizzazioni. Sono state controllate le posizioni degli operai presenti, tutti quanti risultati completamente “in nero”. I carabinieri hanno adottato il provvedimento di sospensione immediata delle attività, per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la presenza di operai senza alcun rapporto di lavoro.

L’immobile è stato sequestrato. Contestate sanzioni per oltre 12.000 euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp