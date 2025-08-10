Tre persone sono rimaste ferite in due incidenti stradali che si sono verificati nel tardo pomeriggio di sabato in territorio di Porto Empedocle. Il primo sinistro lungo la Statale 115 Ter nei pressi del bivio per il lido Azzurro. Un’autovettura Dacia Duster, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato fermandosi su un fianco. Uno degli occupanti, con un’ambulanza del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle.

A pochi chilometri di distanza, lungo la provinciale, nelle vicinanze del camping di Punta Piccola, lo scontro ha coinvolto uno scooter con in sella due giovani e un’autovettura, condotta da un operatore turistico di Agrigento. Ad avere la peggio il conducente e il passeggero del mezzo a due ruote rovinati pesantemente sul manto stradale. Con le ambulanze sono stati trasferiti al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”. Hanno riportati vari traumi sparsi sul corpo, ma i due non versano in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri.

