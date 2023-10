“Continuiamo a leggere di interviste del Sindaco su capitale della cultura e Albergoni, ma dello statuto della fondazione o del suo presunto “piano B” nessuna traccia.”

A parlare i Consiglieri comunali della DC Spataro, Bongiovì, Vitellaro e Zicari, che proseguono:

“Il Sindaco porti in Aula lo Statuto e lì lo valuteremo e correggeremo (se serve), non si può perdere altro tempo prezioso, e la colpa per le inefficienze altrui non può ricadere sul Consiglio comunale!”

Lo Statuto è stato deliberato dalla Giunta lo scorso 03 Agosto e già si segnala un primo grave ritardo. Da allora sono passati più di 60 giorni. Cosa si aspetta ancora?

Consigliamo al Sindaco, inoltre, di occuparsi più del bilancio che delle poltrone. (Senza questo non abbiamo i soldi per finanziare la capitale della cultura!)

Siamo pronti a fornire il nostro contributo a garanzia dei principi della trasparenza e dell’evidenza pubblica, ma il tempo scorre e Agrigento deve arrivare pronta al 2025. Non sono ammessi più ritardi.