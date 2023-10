Dal 28 settembre al 3 ottobre altre venti multe da 300 euro ciascuna sono state elevate dai vigili urbani grazie alle fototrappole, collocate in diverse zone della città dei Templi, tra le altre nell’area dell’ex isola ecologica di via Volpe e nella zona del parco Icori. Da maggio ad oggi sono state fatte circa 320 multe per abbandono di rifiuti per strada. Tra i sanzionati dagli agenti della polizia Municipale ci sono anche soggetti censiti e recidivi.

Un dato allarmante, senza ombra di dubbio, con le telecamere che hanno colto in flagrante coloro che, con nonchalance e quindi senza alcun timore, si sono liberati di sacchetti di spazzatura, grandi e piccoli, ma anche altre tipologie di rifiuti, pensando di non essere visti.