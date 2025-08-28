Ignoti hanno imbrattato, con vernice spray di colore rosso, la statuetta raffigurante la Madonna collocata in piazza Fontana, nella frazione di Sant’Anna, a Caltabellotta. Il raid è stato compiuto, verosimilmente, nel corso delle ore notturne. Non ci sono testimoni. A fare l’amara scoperta sono stati i carabinieri della Stazione di Caltabellotta, nel corso di un giro di perlustrazione del territorio.

E i militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo per verificare i danni e l’eventuale presenza di tracce o indizi per risalire ai responsabili. Aperta un’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento. In mancanza di certezze alcuna pista investigativa viene esclusa: dal gesto di uno sconsiderato, all’azione vandalica di qualche gruppo di ragazzini, che avrebbe agito per il solo gusto di danneggiare, fino alla mano di qualche individuo con altre identità religiose.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp