Il personale della sezione operativa navale della Guardia di finanza di Porto Empedocle ha controllato e sanzionato una panineria a pochi passi dal mare di San Leone. Durante l’ispezione sono state riscontrate varie irregolarità: alcuni prodotti alimentari erano privi di tracciabilità e sono stati quindi sequestrati e distrutti, mentre l’attività risultava priva della concessione demaniale e dunque abusiva. Al titolare è stata inflitta una multa di 4.500 euro.

