Organico ridottao, mentre non si contano più gli episodi di aggressione, sia verbale che fisica, messi in atto dai detenuti nei confronti di agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori. Il personale della polizia Penitenziaria in servizio alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento ha proclamato lo stato di agitazione. “Ci sentiamo abbandonati dall’Amministrazione penitenziaria che non fa nulla al fine di tutelare il personale – dicono Calogero Spinelli e Michele Mangione delle sigle sindacali, rispettivamente Fsa– Cnpp e Polizia Giustizia –. Alla Casa circondariale di Agrigento ci sono molti detenuti per ordine e sicurezza, i quali creano disordine all’interno dei reparti mettendo in serio pericolo l’incolumità del personale in servizio”.

Le aggressioni sono ormai all’ordine del giorno: recentemente un funzionario della Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto e lo stesso ha tentato di aggredire altri agenti intervenuti in soccorso. Appena tre giorni fa un altro recluso si è scagliato contro due agenti e un assistente. “Il personale della Penitenziaria è stanco di subire aggressioni, rischiando la propria vita al fine di garantire l’ordine e la sicurezza della struttura – continuano Spinelli e Mangione –. L’Amministrazione evidentemente sottovaluta il pericolo di vita a cui è costretto chi lavora negli istituti penitenziari, forse aspetta che ci “scappi il morto”. Sta crescendo a dismisura la preoccupazione e il malessere del personale, molti hanno avuto problemi psicofisici”.

“Il reparto Sole (Sezione di isolamento) – concludono i sindacati – allo stato attuale ospita 38 persone, delle quali la gran parte sono detenuti per ordine e sicurezza e con turbe psichiatriche, con problemi di adattamento alla vita carceraria. Per questo il personale che presta servizio in quel reparto quotidianamente è sottoposto a stress psicofisico che a lungo andare ha compromesso lo stato di salute del personale che durante il giorno non riesce a completare il turno”.