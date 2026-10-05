Mattinata di caos e pesanti disagi alla circolazione stradale lungo la strada statale 115 “Sud occidentale sicula”, in provincia di Agrigento, teatro di due distinti e ravvicinati incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Il primo episodio si è verificato nel territorio di Siculiana, precisamente al chilometro 166,580. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un furgoncino si sono scontrati violentemente. A causa del forte impatto, la vettura è finita contro il muretto della carreggiata.

Il bilancio è di due persone rimaste ferite, le quali sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario e trasportate in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono accorse le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine impegnate nella gestione della circolazione stradale e a ripristinare il normale flusso di traffico. Una seconda e potenziale situazione di grave pericolo si è registrata poco dopo all’ingresso di Palma di Montechiaro, sempre lungo l’arteria della Statale 115.

Un autoarticolato che trasportava a bordo un escavatore ha urtato e agganciato i cavi dell’alta tensione che attraversano la carreggiata. Questo ha generato momenti di forte apprensione. La criticità ha paralizzato la viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Mentre i pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e la linea elettrica, i carabinieri e i vigili urbani si sono posizionati sulla statale per gestire la viabilità e deviare il flusso automobilistico fuori dalla zona di pericolo.

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