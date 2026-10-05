Il teatro abbatte le barriere della solitudine: il Lions Club Canicattì Castel Bonanno porta Pirandello a “Casa Felice”

Ieri, 3 ottobre, il Lions Club Canicattì Castel Bonanno ha dato vita a una straordinaria iniziativa dedicata alla Longevità Attiva, portando la magia del teatro direttamente all’interno di “Casa Felice”, struttura residenziale per anziani.

L’attività, fortemente voluta dalla Presidente del Club Teresa Monaca, si è configurata come un vero e proprio progetto di inclusione sociale e culturale rivolto agli anziani ospiti, molti dei quali non autosufficienti. A causa delle fragilità della vita o di oggettive difficoltà logistiche, queste persone si trovano spesso private della possibilità di frequentare i luoghi della cultura. Da qui l’intuizione della Presidente e il motto che ha guidato l’evento: “Se i nonni non possono andare a teatro, allora saremo noi a portare il teatro da loro”.

Partner d’eccezione dell’iniziativa è stata l’Associazione Culturale e Compagnia Teatrale “Tessere di Coccio” di Palma di Montechiaro. Il presidente della compagnia, Rosario Bruna, ha accolto immediatamente e con grande entusiasmo la proposta del Lions Club.

Dimostrando una straordinaria sensibilità verso l’obiettivo sociale e benefico della serata, la pluripremiata compagnia palmese – reduce dalla recente Menzione Speciale al Premio Internazionale Donnafugata – ha rinunciato a qualsiasi tipo di ricompensa, esibendosi a titolo totalmente gratuito in puro spirito di volontariato e altruismo. Gli attori hanno portato in scena un intenso e divertente stralcio de La Giara di Luigi Pirandello, un classico intramontabile capace di risvegliare negli anziani i ricordi più profondi della propria sicilianità, donando momenti di pura allegria, spensieratezza e serenità.

Il successo del pomeriggio è stato il frutto di una perfetta sinergia. Un ringraziamento particolare e affettuoso è stato rivolto a Sara Pansica e a tutto il suo straordinario staff per aver aperto con calore le porte di “Casa Felice”, cooperando attivamente per la riuscita dell’evento. Il Club ha espresso profonda gratitudine al regista e a tutti gli attori della Compagnia “Tessere di Coccio”, il cui talento e la cui generosità hanno saputo squarciare, anche solo per qualche ora, il velo della solitudine che talvolta avvolge la terza età. Erano presenti il Presidente della Zona 2, Salvatore Paci e la Coordinatrice dell’Area Comunità Simona Iannicelli.

“È per me un’emozione immensa realizzare questa iniziativa nata dal cuore – Commenta la Presidente – Questo bellissimo evento si inserisce all’interno del nostro Service Distrettuale ‘Longevità’ ed è stato programmato proprio in concomitanza con la Festa dei Nonni, come omaggio speciale a una parte preziosa e fondamentale della nostra comunità.

Vedere il sorriso sui volti dei nonni di Casa Felice e vederli partecipare con tanta gioia ed emozione è il regalo più grande. Ringrazio Rosario Bruna e i suoi attori che, in perfetta armonia con lo spirito di servizio del Lions, hanno donato la loro arte. Grazie anche a Sara Pansica per l’accoglienza eccezionale. Con questo gesto abbiamo voluto dimostrare che la cultura non ha barriere e che nessuno deve essere lasciato solo.”

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