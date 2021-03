Statale 115: non uno scivolamento ma un movimento franoso

Non un semplice scivolamento ma, quello avvenuto sulla statale 115, sarebbe stato un movimento franoso. Lo ha dichiarato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina che ha spiegato: “ La vicenda assume un contorno più critico che non il semplice scivolamento di una manciata di terreno da rimuovere per liberare la sede stradale e ripristinare la viabilità. Quel terreno di cui tutti invocavano l’immediata rimozione costituiva il “piede” di un movimento franoso ancora in atto e reciderlo avrebbe potuto comportare pericoli per la circolazione con l’ invasione improvvisa dell’ intera carreggiata e la chiusura totale della strada. Quindi , nonostante le mie sollecitazioni l’ANAS ci ha chiesto di pazientare in modo di avere il tempo di procedere agli accertamenti sulle cause dello smottamento in vista dell’ adozione delle corrette soluzioni a tutela della salute pubblica. Venerdì scorso ho convocato un tavolo tecnico per fare il punto della situazione con ANAS, i proprietari dei fondi coinvolti nella vicenda, Girgenti Acque e la Protezione Civile , e gli enti coinvolti , ciascuno per le sue competenze . Lo stato delle cose si è confermato critico, in quanto non si escludono ulteriori scivolamenti del terreno verso valle.Inoltre la questione riguarda non solo il terreno a monte ma coinvolge la SS 115 e la strada che costeggia Marinella , essendosi riscontrato, nella stessa giornata di venerdì , in corrispondenza della frana superiore uno “scavernamento” (sostanzialmente un vuoto sotto la sede stradale che potrebbe sprofondare al passaggio dei mezzi ) nella strada comunale che costeggia Marinella e che ci ha costretti ad emanare immediata ordinanza di messa in sicurezza.” La situazione continuerà ad essere monitorata ed, al contempo, verranno valutate tutte quelle misure progettuali di intervento risolutive, coinvolgendo gli altri enti interessati. L’ANAS, inoltre, si è impegnata, a partire da oggi ad effettuare i lavori necessari sui terreni affinché si possa rimuovere la massa fangosa depositatasi sulla 115 e permettere il transito dei mezzi.