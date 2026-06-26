Scattano da sabato 28 giugno le modifiche alla circolazione lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 ottobre e interesserà esclusivamente i giorni feriali, con l’esclusione delle festività.

I tratti interessati

Nel periodo dei lavori saranno istituiti sensi unici alternati in tratti saltuari della carreggiata, ciascuno di lunghezza non superiore a 300 metri. Le limitazioni riguarderanno i segmenti compresi tra i chilometri 278,720 e 280,150, tra il km 283,300 e il km 284,200, tra il km 286,750 e il km 289,350 e infine tra il km 290,130 e il km 290,550.

Gli interventi

Le modifiche alla viabilità si rendono necessarie per permettere l’esecuzione degli interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza stradali. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a mettere in conto possibili rallentamenti nei tratti interessati dal cantiere.

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