Inflitta la condanna a 8 mesi di reclusione – con pena sospesa – a un quarantenne di Menfi per atti persecutori nei confronti di un minorenne. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Sciacca.

Secondo quanto ricostruito, l’imputato avrebbe preteso di parlare con il minore, lo avrebbe atteso sotto casa e gli avrebbe mandato ripetuti messaggi causando nel giovane uno stato d’ansia.

La vicenda risale al 2019. Oltre alla condanna il tribunale ha disposto un risarcimento di mille euro in favore della persona offesa.

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