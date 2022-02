Stalking e ricatti sessuali, condanna ridotta

Ridotta in appello la condanna ad un sessantenne di Porto Empedocle, accusato di stalking, e ricatti hard, all’ex fidanzata trentenne che lo aveva lasciato. In primo grado, il 19 febbraio del 2020, il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino gli aveva inflitto 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione.

Adesso i giudici di appello, in parziale accoglimento del ricorso del legale difensore dell’imputato, l’avvocato Luigi Troja, hanno ridotto la pena a 3 mesi di reclusione.

L’empedoclino – secondo l’accusa – non si era rassegnato alla fine della relazione con la fidanzata, e l’avrebbe perseguitata, con telefonate, pedinamenti, e messaggi, e minacciata di pubblicare le loro foto intime sui siti pornografici. Il sessantenne attualmente si trova in carcere per scontare una condanna a 6 anni per atti sessuali con una minorenne.