Prorogata per un altro anno la libertà vigilata per un cinquantenne saccense, per i reati di stalking, lesioni personali e furto. A notificare il provvedimento sono stati i poliziotti del Commissariato di Sciacca.

Data esecuzione all’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento, con la quale è stata applicata la prosecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un ulteriore anno nei confronti dell’uomo.