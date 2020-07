Atti persecutori alla ex, divieto di avvicinamento per un 32enne

Divieto di avvicinamento ad una donna per un trentaduenne riberese. A notificargli il provvedimento gli agenti della squadra Mobile della Questura di Agrigento, diretta dal dirigente Giovanni Minardi.

La misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, con alcune prescrizioni, quali il divieto di non comunicare con la stessa in alcun modo, telefonico, telematico o per mezzo di terzi. ardi.

Secondo le indagini il 32enne si sarebbe reso responsabile di atti persecutori.