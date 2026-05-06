E’ stato sorpreso all’interno di una palazzina in un quartiere periferico della città dei templi, lo stesso luogo da cui avrebbe dovuto tenersi lontano perché gravato dal divieto di avvicinamento ad una coppia di vicini di casa, ma anche al divieto di dimora nella zona interessata. Un venticinquenne disoccupato agrigentino è stato denunciato per aver violato le prescrizioni dei provvedimenti al quale era sottoposto in una vicenda relativa ad atti persecutori e minacce.

Il giovane, infatti, nonostante le misure sarebbe stato “pizzicato” all’interno dell’immobile.

Secondo quanto ricostruito, tra le due famiglie ci sarebbero state discussioni e tensioni che ben presto sono sfociate in stalking e minacce denunciate dalla coppia. Per questo motivo il 25enne era stato sottoposto prima al divieto di avvicinamento alle persone offese e poi al divieto di dimora. Entrambe le misure, secondo quanto ricostruito, sarebbero state violate e per tale motivo è stato denunciato.

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